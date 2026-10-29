Uppgifter: Bayern vill ha Woltemade

Bayern München har fått upp ögonen för Nick Woltemade.

Enligt uppgifter kan tysken bli Harry Kanes reserv nästa säsong.

Just nu är han utlånad till Juventus.

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Nick Woltemade fick det aldrig att lossna i Newcastle, men i Juventus har det börjat lossna. Den 24-årige anfallaren har gjort tre mål på tre matcher i Europa League.

Nu kan det bli en flytt hem till Tyskland. Enligt Gazzetta dello Sport följer Bayern München Woltemade och ser honom som ett möjligt alternativ som reserv bakom Harry Kane nästa säsong.

Tysken har redan ett fint facit i Bundesliga, där han gjort över 70 matcher för Stuttgart innan han flyttade till Newcastle för omkring 90 miljoner euro, motsvarande nästan 1 000 000 000 svenska kronor.

Låneavtalet mellan Newcastle och Juventus gäller till den 30 juni 2027.