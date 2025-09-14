Uppgifter: Bayerns prislapp på stjärnan – Liverpool intresserade

Michael Olise har pekats ut som tänkbare ersättare till Mohamed Salah i Liverpool.

Nu uppges Bayern München ha satt en prislapp på fransmannen.

Den tyska storklubben sägs vilja ha 100 miljoner pund för 23-åringen.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah förlängde sitt kontrakt med Liverpool med två år i slutet av den förra säsongen.

Samtidigt som stjärnan blir kvar i Liverpool efter rykten om att han kunde vara på väg bort så ser nu storklubben ut att planera för ett liv utan egyptiern.

Bayern München-stjärnan Michael Olise har tidigare gjorts aktuell som en potentiell ersättare till Mohamed Salah.

Nu kommer det rapporter om hur mycket den tyska storklubben kräver för fransmannen.

Football Insider rapporterar nämligen att Bayern vill ha 100 miljoner pund, det vill säga ungefär 1,26 miljarder kronor för Olise.