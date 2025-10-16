Uppgifter: Bellingham frustrerad – framtiden redan osäker

Jobe Bellingham har haft en tuff start i Borussia Dortmund.

Engelsmannen uppges vara frustrerad över sin situation.

Och hans framtid i klubben sägs redan nu vara osäker.

Foto: Bildbyrån

Jobe Bellingham valde i somras att lämna Sunderland för den tyska storklubben Borussia Dortmund, men till skillnad från storebror Jude Bellingham har det inte blivit någon succé direkt för 20-åringen i den tyska storklubben.

Bellingham har fått sparsamt med speltid i den tyska klubben och i de fyra senaste ligamatcherna har han fått inleda på bänken.

Givemesport rapporterar att engelsmannen är frustrerad över sin situation samt att känsloladdad diskussion ska ha ägt rum tidigare under säsongen, detta efter att mittfältaren bytts ut i en match.

Utåt så har Dortmund uppmanat till tålamod kring mittfältaren, men trots det finns det osäkerhet kring hans framtid i klubben redan nu enligt uppgifterna.

Manchester United och Crystal Palace har nämnts som intresserade tidigare, där Londonklubben alltjämt ska vara intresserade, ifall Bellingham blir tillgänglig på marknaden.

Den unge mittfältaren har kontrakt med den tyska storklubben fram till sommaren 2030.