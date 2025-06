Uppgifter: Benfica köper loss Samuel Dahl

Efter ett succéartat lån till Benfica kommer Samuel Dahl att stanna kvar i Lissabon permanent.

Det skriver transferjournalisten Fabrizio Romano under måndagen.

Uppgifterna gör gällande att svensken köps loss för nära 100 miljoner kronor.

Efter att ha lämnat Djurgårdens IF för spel i AS Roma hade svenske Samuel Dahl, 22, svårt att slå sig in i Serie A-klubbens startelva.



Därför lånades han under vintern ut till portugisiska Benfica – där saker har gått klart mycket bättre. Faktum är att det har gått så pass bra att Benfica nu, enligt Fabrizio Romano, köper loss ytterbacken.



Övergångssumman för den permanenta flytten landar, enligt uppgifterna, på nio miljoner euro – vilket är drygt 98 miljoner kronor.



I Lissabon kommer Dahl att stanna i fyra år, då kontraktet sägs skrivas på just så många år.



I tillägg till detta sägs även Djurgården tjäna en slant, i form av en vidareförsäljningsklausul. Den sägs ligga på tio procent och innebär således nära tio miljoner kronor för Blåränderna.



I Benfica står Dahl noterad för spel i 18 matcher där han har gjort sex assist.