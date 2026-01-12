Uppgifter: Bentancur tvingas till operation

Tottenham Hotspur har åkt på en ny smäll.

Detta då Rodrigo Bentancur tvingas till operation.

Det uppger bland annat argentinska medier.

Foto: Bildbyrån

Under så gott som hela den nuvarande Premier League-säsongen har Tottenham Hotspur dragit med skador på flera nyckelspelare. Detta då svenske Dejan Kulusevski har missat samtliga matcher, tillsammans med James Maddison och Dominic Solanke.

Nu kommer ännu en spelare att bli borta under en längre tid. Detta om man får tro argentinska TyC Sport som rapporterar att Rodrigo Bentancur tvingas till operation på grund av en skada i baksida lår. Det sägs innebära en frånvaro på minst tre månader.

Vidare uppger sajten att även VM i USA, Mexiko och Kanada är i fara för den uruguayanska mittfältaren. Lyssnar man till transferspecialisten Fabrizio Romano kommer detta även innebära att Spurs agerar på transfermarknaden och plockar in en mittfältare till.

Under den pågående säsongen har Bentancur spelat 28 matcher för sitt Tottenham.