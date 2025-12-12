Uppgifter: Benzema lämnar Saudiarabien som Bosman

Karim Benzema tackade för sig i Real Madrid 2023.

Sedan dess har han hållit till i Saudiarabien, men till sommaren ser han ut att lämna.

Det är transferjournalisten Nicolo Schira som kommer med uppgifterna att Karim Benzema vid kontraksslutet efter säsongen i Al-Ittihad kommer att lämna Saudiarabien.

Tidigare har det skrivits om såväl en återkomst till Real Madrid som att återförenas med José Mourinho i Benfica.

37-åringen kan också komma att sluta enligt rapporter.