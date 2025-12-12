Uppgifter: Benzema lämnar Saudiarabien som Bosman
Karim Benzema tackade för sig i Real Madrid 2023.
Sedan dess har han hållit till i Saudiarabien, men till sommaren ser han ut att lämna.
Det är transferjournalisten Nicolo Schira som kommer med uppgifterna att Karim Benzema vid kontraksslutet efter säsongen i Al-Ittihad kommer att lämna Saudiarabien.
Tidigare har det skrivits om såväl en återkomst till Real Madrid som att återförenas med José Mourinho i Benfica.
37-åringen kan också komma att sluta enligt rapporter.
