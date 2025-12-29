Uppgifter: Berg lämnar Malmö FF för konkurrent

Oliver Berg ser ut att lämna Malmö FF.

Norrmannen uppges vara klar för den allsvenska konkurrenten Brommapojkarna.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Oliver Berg anslöt till Malmö FF från Djurgården sommaren 2023. Väl i MFF har han blivit ifrågasatt och ryktas nu att lämna.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att det funnits allsvenskt och norskt intresse för mittfältaren. Nu rapporterar Expressen att Berg är klar för Brommapojkarna och att det väntas presenteras inom kort.

Oliver Berg har ett år kvar på sitt kontrakt med Malmö FF.

32-åringen har tidigare representerat klubbar som Dalkurd, Kalmar FF och Gif Sundsvall.