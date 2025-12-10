AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar visar intresse för att ta honom från MFF

Flera spelare kan lämna Malmö FF i vinter.

En av dessa är Oliver Berg.

Enligt FotbollDirekts uppgifter visar nu bland annat två allsvenska klubbar intresse.

Foto: Bildbyrån

Efter två år i Malmö FF så kan nu Oliver Berg vara på väg mot sin fjärde allsvenska klubb. När den norske mittfältaren är på väg in på slutåret av sitt kontrakt så uppges flera klubbar undersöka möjligheter.

Det handlar dels om ett par allsvenska alternativ men även om Eliteserien i Norge.

Enligt FotbollDirekts uppgifter känner Malmö till intresset och bud uppges vara på gång i kommande transferfönster.

Berg, 32, som tidigare har varit i både Kalmar FF och Djurgården kostade, enligt FD:s uppgifter omkring åtta miljoner för skåningarna att köpa loss.

FotbollDirekt har tidigare i somras avslöjat att två norska klubbar har visat intresse för Berg.

Norrmannen står noterad för ett mål och en assist på 32 matcher den här säsongen i MFF.