Uppgifter: Bergvall jagas i Italien – fem klubbar intresserade

Det blev ingen flytt från Tottenham Hotspur i somras – i stället förlängde Lucas Bergvall med Londonklubben.

Men intresset kring den svenske mittfältaren svalnar inte.

Nu uppges en hel rad Serie A-giganter intresserade i 20-åringen.

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Under sommaren cirkulerade uppgifter om att Lucas Bergvall sökte en permanent flytt från Tottenham Hotspur.

Det ryktades om klubbar som Newcastle och Bayern München, men det blev till slut ingen flytt för den svenske mittfältaren. Han blev dock kvar i klubben, då tränaren Roberto De Zerbi uppskattar Bergvall och Tottenham saknade intresse av att sälja.

Utöver att flytten uteblev förlängde mittfältaren i stället sitt kontrakt med Londonklubben.

Det nya kontraktet tycks inte ha dämpat intresset från de italienska klubbarna. Enligt Tuttomercatoweb hoppas flera italienska klubbar på en värvning av Bergvall, där Juventus och Fiorentina uppges visa det starkaste intresset, men även Inter, Napoli och Milan nämns som tänkbara alternativ.

Huruvida svensken fortfarande vill lämna Tottenham är i nuläget oklart.

Enligt Transfermarkt värderas Bergvall till omkring 35 miljoner euro, lite mindre än 400 miljoner svenska kronor.