Uppgifter: Besiktas har Priske på sin radar

Efter en stark allsvensk säsong kan August Priske vara på väg ut i Europa.

Nu uppges Besiktas ha den danske anfallaren på sin radar.

Foto: Bildbyrån



August Priske slog igenom ordentligt under den gångna allsvenska säsongen och slutade delad etta i skytteligan tillsammans med Ibrahim Diabate. Succén har väckt uppmärksamhet.

Enligt den turkiska tidningen Sabah överväger Besiktas att värva den danske anfallaren. Uppgifterna gör gällande att storklubben har följt Priske under hela hösten och nu utvärderar möjligheten att agera.

Om intresset leder till konkreta förhandlingar återstår att se, liksom hur Priske själv och Djurgården i så fall ställer sig till en eventuell övergång.