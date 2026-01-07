Uppgifter: Bitshiabu kopplas ihop med flera klubbar

El Chadaille Bitshiabu, 20, kan lämna Tyskland.

Enligt uppgifter från L’Équipe kopplas han ihop med fler klubbar.

El Chadaille Bitshiabu anslöt från Paris Saint-Germain till RB Leipzig sommaren 2023. Den 20-årige mittbacken har haft en tuff säsong i år. Han står enbart noterad för fem framträdanden.

Men trots den begränsade speltiden kan en flytt vara aktuell.

Enligt L’Équipe finns det flera klubbar som följer mittbacken. Bland dem nämns Manchester United, Monaco och Lyon.

Monaco vill låna in mittbacken på grund av skador i försvaret. Det ska då röra sig om ett lån utan köpoption. Även Lyon har liknade intresse. United kan däremot tänka sig att inkludera en köpoption i låneavtalet.

20-åringen sitter på ett kontrakt med Leipzig som sträcker sig fram till sommaren 2029.