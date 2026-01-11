Uppgifter: Blåvitt nära förlängning med talangen

Han är IFK Göteborgs kanske största talang.

Nu närmar sig Benjamin Brantlind ett nytt avtal.

Enligt Expressen är det också ett mycket lukrativt sådant.

Foto: Bildbyrån

Under hösten kunde FotbollDirekt rapportera att IFK Göteborg närmade sig en förlängning med en av klubbens största talanger, Benjamin Brantlind.

Då sades ett nytt avtal kunna säkras inom några veckor, vilket nu har blivit månader. Oaktat det ser dock förlängningen ut att äga rum inom kort.

Enligt Expressen är parterna i princip överens om ett nytt avtal för 17-åringen som sträcker sig mellan tre eller fyra år – efter det nuvarande kontraktet som går ut i slutet av året.

Vidare ska det totala paketet som förhandlas fram vara det högsta som IFK Göteborg någonsin har erbjudit till en tonåring. Lägg där till att det ska vara ett av de mer lukrativa tonårskontrakten i hela serien.

Nu sägs endast Brantlinds agenter behöva godkänna det nya avtalet för att affären ska ros i hamn. Det nya avtalet sägs offentliggöras efter Blåvitts träningsläger i Spanien som sträcker sig till den 16:e januari.