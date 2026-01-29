Uppgifter: Blåvitt värvar anfallare – på plats i Sverige

IFK Göteborg uppges ha gjort klart med Tiago Coimbra.

Anfallaren ansluter i en affär värd 2,7 miljoner kronor.

Det rapporterar Expressen.

IFK Göteborg har tidigare sagts vara nära en värvning av anfallaren Tiago Coimbra. Fotbollskanalen rapporterade att Blåvitt lagt ett bud och nu rapporterar Expressen att affären är klar.

Tidningen uppger att Blåvitt betalar 2,7 miljoner kronor för Coimbra och att han befinner sig i Sverige för en läkarundersökning.

Den Brasilien-födda kanadensaren kommer senast från Halifax Wanderers där han noterades för 12 mål och tre assist på 14 matcher 2025.