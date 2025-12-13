Uppgifter: Blåvitt värvar Vasalund-talangen

IFK Göteborg kommer att stärka upp defensiven.

Klubben är överens med Vasalunds Gabriel Ersoy.

Det rapporterar Aftonbladet.

IFK Göteborg ser ut att ha gjort klart med mittbacken Gabriel Ersoy, 20.

I fjol kunde FotbollDirekt avslöja att flera allsvenska klubbar följt Vasalund-talangen. Senare rapporterade Aftonbladet att IFK Göteborg visat intresse för honom.

I förra veckan redogjorde FD för att ett första bud var lagt av Blåvitt och nu uppges affären vara klar. Enligt Aftonbladet är båda parterna överens och en läkarundersökning kommer att genomföras i veckan.

Ersoy noteras för 64 matcher i Vasalund.