AVSLÖJAR: Blåvitt har lagt bud – jämförs med förre Bajen-stjärnan 

IFK Göteborg visar intresse för mittbackstalangen Gabriel Ersoy.

Det har Sportbladet haft uppgifter om.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Blåvitt har lagt ett första bud.

– Jag vill inte kommentera det, säger sportchef Hannes Stiller till FD.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg kan vara på väg att ta en av Ettans mest spännande mittbackar i Gabriel Ersoy.

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om allsvenskt intresse innan Sportbladet för några veckor sedan kom med uppgifter om att IFK Göteborg är en av klubbarna.

Enligt nya uppgifter till FD idag står det nu klart att Blåvitt har agerat och kommit med ett första bud till Vasalunds ledning.

– Jag vill inte kommentera det, säger sportchef Hannes Stiller till FotbollDirekt.

Ingenting är ännu klart – men förhandlingar uppges vara pågående.

Gabriel Ersoy är en mittback som bland annat stilmässigt jämförs med förre Hammarby-stjärnan Edvin Kurtulus.

– Det jag kan kommentera är att det är en fin spelare och han är aktuell för flera klubbar – men jag vill inte säga något om vilka, säger Vasalunds mångårige sportchef Chengis Rehman till FD.

Rehman har tidigare kommenterat allsvenskt intresse för Ersoy för FotbollDirekt.

”Jag kommer inte berätta för dig vilka klubbar som varit här och tittat men det jag kan säga är att Gabriel under en tid varit nästa talang som vi har pinpointad som en möjlig försäljning, sa Vasalunds sportchef Chengis Rehman till sajten i november förra året”.

Med Vasalund står Ersoy noterad för spel i 64 matcher i vilka han har gjort tre mål och en assist.