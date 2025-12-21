Uppgifter: Blåvitts chefsscout nära toppjobb i VSK

Västerås SK jagar en sportchef efter Kalle Karlsson lämnat som manager.

En av kandidaterna är IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Sedan rollen som sportchef i Västerås SK blev vakant, efter att Kalle Karlsson lämnat, har de varit på jakt efter en ersättare.

Nu rapporterar Expressen att VSK har varit i kontakt med IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic om att ta över som sportchef. Parterna uppges ha varit i kontakt.

VSK har dessutom haft kontakt med Landskrona Bois tidigare sportchef Billy Magnusson och dessutom Jawad Al Jebour, som verkat i Västerås SK.

VSK är nykomlingar i allsvenskan 2026 efter att ha säkrat avancemang i superettan den gångna säsongen.