Uppgifter: Blåvitts chefsscout nära toppjobb i VSK
Västerås SK jagar en sportchef efter Kalle Karlsson lämnat som manager.
En av kandidaterna är IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic.
Det rapporterar Expressen.
Sedan rollen som sportchef i Västerås SK blev vakant, efter att Kalle Karlsson lämnat, har de varit på jakt efter en ersättare.
Nu rapporterar Expressen att VSK har varit i kontakt med IFK Göteborgs chefsscout David Vukovic om att ta över som sportchef. Parterna uppges ha varit i kontakt.
VSK har dessutom haft kontakt med Landskrona Bois tidigare sportchef Billy Magnusson och dessutom Jawad Al Jebour, som verkat i Västerås SK.
VSK är nykomlingar i allsvenskan 2026 efter att ha säkrat avancemang i superettan den gångna säsongen.
