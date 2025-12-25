Uppgifter: Bobb kan lämna Manchester City

Manchester City uppges vara nära att värva Antoine Semenyo.

Då kan Oscar Bobb, 22, lämna.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Manchester City uppges vara den klubb som är närmast en värvning av Bournemouth Antoine Semenyo. En affär skulle leda till att norske yttern Oscar Bobb lämnar City i januari, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Oscar Bobb ser inte sina chanser att kunna slå sig in i Citys startelva eller få konsekvent speltid om Semenyo blir klar för City, enligt journalisten.

Romano gör gällande att att flera klubbar visar intresse för Bobb, bland annat Borussia Dortmund.

Norrmannen noteras för en assist på nio framträdanden den här säsongen i Premier League.