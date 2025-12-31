Uppgifter: Bobb kan lånas ut till Dortmund

Oscar Bobb, 22, ryktas bort från Manchester City.

Norrmannen kann lånas ut till Borussia Dortmund.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Samtidigt som Antoine Semenyo uppges vara allt närmare en flytt till Manchester City, ryktas det om att kantspringaren Oscar Bobb kommer att lämna City när Bournemouth-stjärnan ansluter.

Enligt Daily Mail är det tyska Borussia Dortmund som vill säkra upp norrmannen om han lämnar. Det ska röra sig om ett lån till slutet av säsongen.

Samtidigt rapporterar tidningen att Newcastle, Bournemouth och Crystal Palace visar intresse för 22-åringen.

Bobb noteras för en assist på nio framträdanden i Premier League den här säsongen. Hans kontrakt löper ut sommaren 2029.