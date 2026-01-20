Uppgifter: Bobb lär lämna Manchester City

Oscar Bobb ser ut att ha gjort sitt i Manchester City.

Enligt The Athletic väntas 22-åringen lämna i januari.

Foto: Alamy

Den 22-årige norrmannen Oscar Bobbs tid i Manchester City har inte varit positiv. Yttern har förföljts av skador och under den senaste tiden har han kopplats ihop med en flytt bort från den engelska storklubben.

Enligt ansedda The Athletic tyder nu allt på att Bobb kommer lämna innan vinterfönstret stänger i början av februari. Tidningen hävdar att City väntas acceptera bud på 30 miljoner pund (motsvarande 370 miljoner kronor) på norrmannen. Premier League-klubbar, tyska Bundesliga-klubbar och klubbar i Portugal uppges visa intresse för en värvning.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano förhandlar Fulham om ett köp av 22-åringen och uppges erbjuda runt 35 miljoner pund. Även Borussia Dortmund sägs vara intresserat.