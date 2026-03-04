Uppgifter: Boudah kan lånas ut – allsvensk klubb intresserad

Abdelrahman Boudah kan lånas ut från japanska Albirex Niigata.

Västerås SK ska vara intresserad av att låna in 26-åringen.

Det uppger Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

I somras sålde Hammarby IF Abdelrahman Boudah till japanska Albirex Niigata. I Japan har det blivit trögstartat med bara 19 matcher totalt varav nio matcher från start.

Men nu kan anfallaren gå på lån.

Enligt uppgifter från Sportbladet är flera klubbar intresserade av att låna in 26-åringen, bland annat klubbar från Sverige och allsvenskan, där Västerås SK ska ha kollat upp möjligheterna.

Boudah spelade i VSK under 2024 och gjorde 18 matcher för klubben då.