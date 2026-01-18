Uppgifter: Bournemouth på väg att låna från Lazio

AFC Bournemouth är på väg att låna från Serie A.

Målvakten Christos Mandas är nära en utlåning till Premier League-klubben.

Foto: Bildbyrån

AFC Bournemouth är på väg att förstärka på målvaktssidan under vinterfönstret och detta genom att låna från Serie A-klubben Lazio.

Sky Sports rapporterar att den 24-årige burväktaren Christos Mandas är nära en utlåning till Premier League-klubben.

Samtalen mellan klubbarna gällande en lånedeal uppges vara långt gångna.

Den grekiske målvakten som har kontrakt med Lazio fram till sommaren 2029 har den här säsongen bara gjort ett framträdanden och det kom i den italienska cupen.