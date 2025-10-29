Uppgifter: Bowen aktuell för Premier League-rival

Jarrod Bowen kan komma att göra ett klubbyte inom England.

Tottenham uppges vara intresserade av West Ham-kaptenen.

Rivalen sägs vara redo att betala 60 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

West Ham United går svagt i Premier League.

Nu kommer rapporter om att ett tungt spelartapp kan vara på gång för Londonklubben.

Tottenham Hotspur uppges visa intresse och storklubben sägs vara redo att betala 60 miljoner pund, vilket motsvarar omkring 742 miljoner kronor.

Bowen som har kontrakt fram till sommaren 2030 står den här säsongen noterad för tre mål och en assist på nio matcher.