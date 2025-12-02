Uppgifter: BP gör rekordaffär – överens med MLS-klubben

Brommapojkarnas Ezekiel Alladoh, 20, lämnar för MLS-klubben Philadelphia Union.

Affären landar på nästan 50 miljoner kronor – vilket blir rekord för en allsvensk övergång till MLS.

Det rapporterar Athletic-journalisten Tom Bogert.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarnas anfallare Ezekiel Alladoh ser ut att lämna. Ghananen som anslöt till BP inför säsongen 2025 uppges vara klar för MLS-klubben Philadelphia Union. Det rapporterar Athletic-journalisten Tom Bogret.

Enligt Bogert landar affären på 4,5 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 50 miljoner svenska kronor. Det innebär att affären blir den dyraste mellan allsvenskan och MLS. Det tidigare rekordet hade Elfsborg när de sålda Ahmed Qasem till Nashville för 37 miljoner kronor.

Alladoh blir dessutom den dyraste affären för Philadelphia Union.

20-åringen noterades för sju mål på 28 matcher i allsvenskan den gångna säsongen.