Uppgifter: BP nära att sälja för 30 miljoner

Adam Jakobsen kan lämna BP, enligt Expressen.

Tidningen skriver att anfallaren jagas av CD Castellón i den spanska andraligan.

Priset sägs landa på omkring 30 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Adam Jakobsen, 26, gör stor succé i Brommapojkarna. Nu kan danskens tid i klubben vara över, i alla fall om man får tro uppgifter från Expressen.

Enligt tidningen kan anfallaren säljas under transferfönstrets sista dagar, och det är CD Castellón från den spanska andraligan som uppges leda jakten på Jakobsen. Även polska Lech Poznan, belgiska Standard Liege och klubbar från Nederländerna ska ha försökt värva BP-spelaren.

Enligt uppgifterna är Brommapojkarnas ambition att sälja strikern innan transferfönstret bommar igen i morgon, måndag. Priset sägs kunna landa på totalt drygt 30 miljoner kronor.