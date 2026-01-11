Uppgifter: BP nära att värva Nicolás Stefanelli

Brommapojkarna ser ut att närma sig en värvning av en tidigare AIK-profil.

Detta i form av argentinaren Nicolás Stefanelli.

Enligt Expressen slutförhandlar parterna om en övergång.

IF Brommapojkarna ser ut att göra ännu en mycket oväntad värvning under vinterfönstret. Detta efter att man har gjort klart med Oliver Berg från Malmö FF.

Nu närmar sig den före detta AIK-spelaren Nicolás Stefanelli, 31, ett kontrakt med klubben från Västerort och sägs, enligt Expressen, slutförhandla om de sista detaljerna.

Skulle de falla på plats kan en övergång bli klar och officiell under de närmaste dagarna.

Just nu tillhör Stefanelli argentinska Defensa y Justicia där han har spelat sedan i somras, då han lämnade ungerska Videoton.

I AIK har Nicolás Stefanelli spelat 114 matcher i vilka han har gjort 40 mål. Efter den senaste sejouren i svartgult lämnade han för spel i MLS-laget Inter Miami.

Nu ser han alltså ut att återvända till allsvenskan.