Klart: Oliver Berg lämnar MFF – för Brommapojkarna

Malmö FF säljer Oliver Berg

Norrmannen går till Brommapojkarna.

– Mitt intryck av BP är mycket positivt, säger Berg i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Oliver Berg anslöt till Malmö FF sommaren 2023 från Djurgården. Under sin tid i MFF har norrmannen varit kritiserad och haft svårt att få regelbunden speltid.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att två allsvenska klubbar visat intresse för Berg. Nu står det klart att 32-åringen lämnar för Brommapojkarna.

– Jag vill tacka alla i MFF för denna tiden. Det har både varit tuffa och väldigt fina stunder, och jag tar med mig vänskap med många fina människor från min tid i Malmö, säger Berg på MFF:s hemsida.

Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson:

– Oliver har varit ett fullblodsproffs i alla delar under sin tid hos oss och varit med om att vinna så väl två SM-guld som Svenska cupen. Utifrån vår strategi framåt och det läge Oliver är i karriären är det här en lösning alla parter är mycket tillfreds med. Vi önskar Oliver ett stort lycka till framöver.

Oliver Berg har bland annat spelat för Kalmar FF, Gif Sundsvall och Dalkurd.