Uppgifter: Brahim Díaz jagas av PSG
Brahim Díaz, 26, kan flytta.
Enligt uppgifter från Fichajes kan mittfältaren gå till Paris Saint-Germain.
Brahim Díaz, 26, har ryktats bort från Real Madrid den senaste tiden. Nu rapporterar Fichajes att det kan bli en flytt till Ligue 1 inför nästa säsong.
Enligt uppgifterna ska Paris Saint-Germain har den offensive mittfältaren på radarn inför sommarens transferfönster. PSG överväger att erbjuda ett lån med köpoption.
Däremot återstår det att se om Real Madrid vill släppa 26-åringen.
Díaz kontrakt med Real Madrid sträcker sig till sommaren 2027.
