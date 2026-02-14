Prenumerera

Uppgifter: Brahim Díaz jagas av PSG

Brahim Díaz, 26, kan flytta.
Enligt uppgifter från Fichajes kan mittfältaren gå till Paris Saint-Germain.

Brahim Díaz, 26, har ryktats bort från Real Madrid den senaste tiden. Nu rapporterar Fichajes att det kan bli en flytt till Ligue 1 inför nästa säsong.

Enligt uppgifterna ska Paris Saint-Germain har den offensive mittfältaren på radarn inför sommarens transferfönster. PSG överväger att erbjuda ett lån med köpoption.

Däremot återstår det att se om Real Madrid vill släppa 26-åringen.

Díaz kontrakt med Real Madrid sträcker sig till sommaren 2027.

