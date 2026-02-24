Uppgifter: Brassen kan säljas efter bara ett år
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nottingham Forest värvade Igor Jesus förra sommaren.
Efter bara ett år kan brassen vara på väg bort från klubben.
Forest uppges vara beredda att lyssna på bud i sommar.
Nottingham Forest värvade Igor Jesus från Botafogo förr sommaren.
Efter bara en säsong i Premier League kan den brasilianske anfallaren vara på väg bort.
Football Insider rapporterar nämligen att Nottingham Forest är beredda att lyssna på bud på anfallaren i sommar.
24-åringen står den här säsongen noterad för två mål och en assist på 26 matcher.
Den här artikeln handlar om: