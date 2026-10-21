Uppgifter: Bremer kan lämna Juventus

Gleison Bremer kan lämna Juventus redan i januari.

Enligt uppgifter vill Bayer Leverkusen värva den brasilianske mittbacken.

– Jag är 29, jag vill vinna, sa han i somras.

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Gleison Bremer kan bli en av de stora frågorna i Juventus inför vinterfönstret. Enligt Gazzetta dello Sport vill Bayer Leverkusen värva mittbacken för att förstärka försvaret direkt.

I somras sa Bremer nej till Galatasaray, men nu kan han vara öppen för en ny utmaning. Brasilianaren vill spela i Champions League direkt och ta en fast plats i landslaget. Tidigare i år ifrågasatte han om Juventus var redo att vinna direkt.

– Jag är 29, jag vill vinna, jag kan inte vänta längre, sa han då.

Juve kan sälja

Juventus ryktas också tänka sig att sälja. Bremer är fortfarande en av lagets viktigaste spelare i försvaret, men han uppges tjäna omkring sex miljoner euro per säsong, vilket är den tredje högsta lönen i truppen efter Kenan Yıldız och Randal Kolo Muani. Hans kontrakt löper till 2029.

Bremer har dessutom nyligen bytt agent, och relationen till klubben har blivit sämre. Efter förlusten med 0–3 mot Lazio kritiserade vicekaptenen sina lagkamrater. Han sa att de ”saknade karaktär” och att han själv ”inte kunde bära alla”. Utspelet uppskattades varken av klubben eller av tränaren Luciano Spalletti. Enligt Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har Bremer sedan dess bett lagkamraterna om ursäkt.