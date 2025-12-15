Uppgifter: Brendan Rodgers uppges ta över Al Qadsiah

Brendan Rodgers har nytt jobb.

Han uppges ta över Al Qadsiah.

Det uppger transferjournalisten Matteo Moretto.

Foto: Bildbyrån

Brendan Rodgers anslöt till Celtic sommaren 2023. 52-åringen vann två raka ligatitlar, men hade en tuffare säsong i år.

Rodgers valde att avgå i slutet på oktober men nu kommer uppgifter från transferjournalisten Matteo Moretto att hans 52-åringens karriär kan fortsätta i Saudiarabien. Det rör sig om klubben Al Qadsiah.

Enligt uppgifterna har tränaren nått en överenskommelse med klubben-

Al Qadsiah ligger på femte plats i Saudi Pro League efter nio omgångar.