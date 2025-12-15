Uppgifter: Brendan Rodgers uppges ta över Al Qadsiah
Brendan Rodgers har nytt jobb.
Han uppges ta över Al Qadsiah.
Det uppger transferjournalisten Matteo Moretto.
Brendan Rodgers anslöt till Celtic sommaren 2023. 52-åringen vann två raka ligatitlar, men hade en tuffare säsong i år.
Rodgers valde att avgå i slutet på oktober men nu kommer uppgifter från transferjournalisten Matteo Moretto att hans 52-åringens karriär kan fortsätta i Saudiarabien. Det rör sig om klubben Al Qadsiah.
Enligt uppgifterna har tränaren nått en överenskommelse med klubben-
Al Qadsiah ligger på femte plats i Saudi Pro League efter nio omgångar.
