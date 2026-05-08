Uppgifter: Brentford överens med Salzburg om försvarare

Brentford har kommit överens med Red Bull Salzburg om att värva försvararen Jannik Schuster. Det uppger Sky Sports journalist Lyall Thomas.

Avtalet mellan klubbarna är initialt på 13 miljoner pund vilket motsvarar cirka 161 miljoner svenska kronor

19-åringen är redo att skriva på för klubben i västra London i väntan på resultatet av läkarundersökningen.

Brentford agerar snabbt för att värva ytterligare ett spännande ungt talent i början av marknaden.