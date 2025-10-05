Uppgifter: Brentford vill värva Levante-anfallare – från Villarreal

Brentford vill värva Etta Eyong.

Villarreal som sålde anfallaren till Levante i somras ser därför ut att agera.

Toppklubben väntas använda sin förköpsrätt – för att sälja anfallaren till Premier League-klubben.

Foto: Alamy

Etta Eyong har gjort succé under inledningen av säsongen i La Liga.

Den kamerunske anfallaren står hittills noterad för fem mål och tre assist på åtta La Liga-matcher för Levante.

Detta ser ut att få Premier League-klubben Brentford att agera.

Spanska Fichajes uppger nämligen att Brentford vill värva anfallaren, detta har meddelats till Villarreal, som sålde anfallaren i somras till Levante, men som nu ser ut att utnyttja sin förköpsrätt för att istället sälja anfallaren till Premier League-klubben.

Brentford väntas i sin tur betala 26 miljoner pund för 21-åringen, det vill säga ungefär 327 miljoner kronor.