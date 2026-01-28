Uppgifter: Bröndby nära Mayckel Lahdo

Mayckel Lahdo kan lämna AZ Alkmaar.

Enligt uppgifter från Tipsbladet kommer Lahdo gå på lån till Bröndby.

Foto: Bildbyrån

Enligt Tipsbladets uppgifter kommer Mayckel Lahdo lämna AZ Alkmaar för att gå på lån till Bröndby. Klubbarna ska vara överens om ett lån för Mayckel Lahdo säsongen ut. I låneavtalet finns även en köpoption.

Lahdo är just nu utlånad till franska Nantes där det har blivit lite med speltid.

Uppgifterna att bara detaljer återstår och svensken väntas presenteras inom snar framtid.