Uppgifter: Brøndby vill köpa loss Lahdo

Mayckel Lahdo, 23, är på lån i danska Brøndby.

Nu kan klubben köpa loss honom.

Det uppger danska TV2.

Den förre Hammarby-spelaren Mayckel Lahdo är på lån från nederländska AZ till Brøndby. Låneavtalet går ut i sommar men nu ser det ut som att 23-åringen kommer stanna i Danmark.

Enligt danska TV2 vill Superliga-klubben löpa loss Lahdo och samtal med representanterna pågår.

Tidigare rapporter har sagt att den Brønby skulle ha meddelat att Lahdo skulle återvända till Nederländerna men i förra veckan kom nya besked från Steve Cooper (Brøndbys tränare) som hintade att svensken skulle bli kvar.

Lahdo står noterad för tio framträdanden under våren