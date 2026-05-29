Uppgifter: Brøndby vill köpa loss Lahdo
Mayckel Lahdo, 23, är på lån i danska Brøndby.
Nu kan klubben köpa loss honom.
Det uppger danska TV2.
Den förre Hammarby-spelaren Mayckel Lahdo är på lån från nederländska AZ till Brøndby. Låneavtalet går ut i sommar men nu ser det ut som att 23-åringen kommer stanna i Danmark.
Enligt danska TV2 vill Superliga-klubben löpa loss Lahdo och samtal med representanterna pågår.
Tidigare rapporter har sagt att den Brønby skulle ha meddelat att Lahdo skulle återvända till Nederländerna men i förra veckan kom nya besked från Steve Cooper (Brøndbys tränare) som hintade att svensken skulle bli kvar.
Lahdo står noterad för tio framträdanden under våren
