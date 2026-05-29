Uppgifter: Buhari Ibrahim drar till sig intresse

Buhari Ibrahim har kontrakt med Elfsborg året ut.

Elfborgs mittback Buhari Ibrahims kontrakt löper ut i slutet av året. Men redan i sommar kan han vara påväg från allsvenskan. Det rapporterar Expressen.

Mittbacken har sedan han anslöt hösten 2022 och den här säsongen har det endast blivit en match från start.

Expressen skriver att Cardiff City, Portsmouth, Lincoln City och turkiske Kasimpasa tagit kontakt gällande en affär.

Ibrahim har totalt spelat 76 matcher för Elfsborg.