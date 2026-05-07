Uppgifter: Bundesliga-klubb på plats för att scouta Yohanna

På söndag ställs AIK mot Djurgården i ett hett Stockholmsderby.

Då kommer scouter från Bundesliga att befinna sig på Strawberry arena.

Detta för att scouta ”Gnagets” Zadok Yohanna, enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

AIK:s supertalang Zadok Yohanna fortsätter att imponera – och dra till sig stort intresse.

Efter den allsvenska premiären mot HBK, där nigerianen avgjorde matchen i slutet efter att assisterat till ett annat mål, stod han för de svartgulas 1-1-mål mot Elfsborg i söndags och har nu gjort totalt fyra poäng på sex matcher.

Till helgens derby mellan AIK och Djurgården kommer också det stora intresset för yttern att vara påtagligt i Solna. Detta då Bundesliga-klubben RB Leipzig, som uppges ha följt Yohanna under vintern, kommer att vara på plats för att scouta talangen enligt Sportbladet.

Detta gör de i samband med en intensifierad jakt på 18-åringen som också ska bestå av ett möte angående talangen i Stockholm. Leipzig-klubben påstås även vara konkret intresserade av att värva Yohanna i sommar.