Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Bundesliga-nykomlingarna kan låna från Arsenal

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Anrika Hamburger SV är tillbaka i Bundesliga.
Nu kan man avsluta transferfönstret med en spännande värvning.
HSV överväger nämligen att låna in Fabio Vieira från Arsenal.

Fabio Vieira ryktas bort från Arsenal och tidigare har Stuttgart uppgetts visa intresse.
Stuttgart ser dock inte ut att vara den enda tyska klubben med i bilden.

Tyska Sky Sports rapporterar nämligen nu att nykomlingarna Hamburger SV gett sig in i kampen och att HSV fört en dialog gällande ett lån av Arsenal-portugisen.
Även West Ham United ska vara intresserade av 25-åringen.

Vieira var ifjol utlånad till Porto.

