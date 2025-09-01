Uppgifter: Bundesliga-nykomlingarna kan låna från Arsenal

Anrika Hamburger SV är tillbaka i Bundesliga.

Nu kan man avsluta transferfönstret med en spännande värvning.

HSV överväger nämligen att låna in Fabio Vieira från Arsenal.

Foto: Bildbyrån

Fabio Vieira ryktas bort från Arsenal och tidigare har Stuttgart uppgetts visa intresse.

Stuttgart ser dock inte ut att vara den enda tyska klubben med i bilden.

Tyska Sky Sports rapporterar nämligen nu att nykomlingarna Hamburger SV gett sig in i kampen och att HSV fört en dialog gällande ett lån av Arsenal-portugisen.

Även West Ham United ska vara intresserade av 25-åringen.

Vieira var ifjol utlånad till Porto.