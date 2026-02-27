Augsburg vann mot Köln på WWK Arena

Augsburg segrade – 2–0 mot Köln

Augsburgs femte seger på de senaste sex matcherna

Rodrigo Ribeiro avgjorde för Augsburg

Efter en mållös första halvlek avgjorde Augsburg matchen mot Köln i andra halvlek. Till slut vann Augsburg fredagens hemmamatch i Bundesliga med 2–0.

Det här var femte gången den här säsongen som Augsburg höll nollan.

Segern var Augsburgs femte på de senaste sex matcherna.

Red Bull Leipzig nästa för Augsburg

Efter en mållös första halvlek gjorde Rodrigo Ribeiro 1–0 till Augsburg i den 55:e minuten efter pass från Noahkai Banks. 2–0-målet kom på stopptid när Alexis Claude slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Augsburgs nya tabellposition är nionde plats medan Köln är på tolfte plats. Ett fint lyft för Augsburg som låg på 13:e plats så sent som den 14 februari.

Nästa motstånd för Augsburg är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 7 mars 15.30 på Red Bull Arena Leipzig.

Augsburg–Köln 2–0 (0–0)

Bundesliga, WWK Arena

Mål: 1–0 (55) Rodrigo Ribeiro (Noahkai Banks), 2–0 (90) Alexis Claude.

Varningar, Augsburg: Cedric Zesiger, Noahkai Banks, Han-Noah Massengo, Yannik Keitel. Köln: Eric Martel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 4-0-1

Köln: 1-1-3

Nästa match:

Augsburg: RB Leipzig, borta, 7 mars 15.30