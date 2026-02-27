Mjällby vann mot Örgyte

Örgryte tog emot Mjällby för Svenska Cupens andra omgång.

Svenska mästarna Mjällby vann med 3–0.

Foto: Bildbyrån

I Svenska cupens andra omgång spelade Örgryte mot Mjällby. Då kunde svenska mästarna Mjällby AIF ta greppet om matchen och vann med 2–0.

Efter 22 minuter av matchen så kom matchens första mål. Mjällbys Jeppe Kjær dunkade in 0-1 i krysset. Örgryte var nära att kvittera bara minuter senare, men Christoffersons nick gick över. Örgryte fick ännu en chans till kvittering men bollen gick i stolpen.

Efter 70 minuter utökade Mjällby sin ledning. Elliot Strouds hörna ledde till slut till ett Öis-självmål som skrev siffrorna till 2–0. Med två minuter kvar av ordinarie tid kunde Romeo Leandersson sätta dit 3–0. Han mötte bollen i straffområdet och styrde in trean för gästerna.

Startelvor:

Örgryte: Gustavsson – Azulay, Dyrestam, Parker – Svensson, Parker-Price, Laturnus, Paulson – Hofvander, Christoffersson, Sana

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Norén, Tidstrand – Kjær, Gustavsson, Granath, Malachowski – Samuelsen, Bergström, Stroud