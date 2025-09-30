Uppgifter: Cannavaro kan ta över oväntad VM-nation

Uzbekistan har oväntat nog kvalificerat sig för nästa års VM.

Inför mästerskapet så kan nu landet plocka in ett tungt namn som förbundskapten.

Diskussioner förs nämligen med Fabio Cannavaro.

Foto: Bildbyrån

Fabio Cannavaro har stått utan uppdrag sedan han fick sparken av Dinamo Zagreb tidigare i år.

Den förre Ballon d’Or-vinnaren kan nu vara på väg att bli förbundskapten.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nämligen att diskussioner pågår mellan Uzbekistans fotbollförbund och italienaren.

Uzbekistan är sedan tidigare, oväntat nog, klara för VM i USA, Kanada och Mexiko.

Mästerskapet är landets första och nu kan man alltså vara på väg att förstärka på ledarsidan med den förre världsmittbacken.