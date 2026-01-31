Uppgifter: Carlos Strandberg nära kinesisk klubb

Carlos Strandberg ser ut att flytta till Kina.

Sportbladet rapporterar att anfallaren är nära en icke namngiven kinesisk klubb.

Foto: Bildbyrån

I slutet av 2025 stod det klart att Carlos Strandberg brutit med turkiska Hatayspor.

Nu ser anfallaren ut att vara nära att göra klart med ny klubb.

Sportbladet rapporterar denna lördagsmorgon att anfallaren är nära en kinesisk klubb.

Exakt vilken klubb det rör sig om framgår dock inte av tidningens uppgifter.

En flytt sägs dock vara så pass nära att han väntas presenteras inom kort förutsatt att inget oförutsett inträffar.