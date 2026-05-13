Uppgifter: Carrick kan förlänga med Manchester United

Nu kan han förlänga och stanna i klubben, det uppger Sky Sports.

Michael Carrick tog över Manchester United efter att Ruben Amorim fick sparken. Resultaten har blivit bättre och nu kan han belönas med en förlängning.

Enligt Sky Sports är United redo att inleda samtal med Michael Carrick om att han ska fortsätta som huvudtränare efter säsongen. Formella diskussioner förväntas inledas inom kort.

Manchester United ligger på tredje plats i Premier League och har säkrat spel i Champions League kommanede säsong.