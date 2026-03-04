Uppgifter: Casemiro vill att Guimarães efterträder honom

Han har mindre än ett halvår kvar på kontraktet – och kommer därefter att lämna Manchester United.

Då vill Casemiro se att hans landsman Bruno Guimarães ersätter honom.

Det rapporterar spanska AS.

Foto: Bildbyrån

Casemiro gör just nu sina sista månader som spelare i Manchester United. Efter säsongen kommer mittfältaren att lämna den engelska storklubben, detta i samband med att hans kontrakt löper ut.

Nu har brassen själv pekat ut vem han tycker borde ersätta honom, enligt spanska AS.

I hans tycke bör Newcastle-kaptenen och landsmannen Bruno Guimarães axla rollen som mittfältare i ”The Red Devils” efter sommarens transferfönster.

Enligt tidigare uppgifter har Manchester United stakat ut två tänkbara alternativ på mittfältspositionen, i form av Elliot Anderson från Nottingham och Sandro Tonali från nyss nämnda Newcastle.

Bruno Guimarães har spelat för ”The Magpies” sedan vintern 2022 och står totalt sett noterad för spel i 189 matcher där han har gjort 31 mål och 31 assist.