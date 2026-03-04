Uppgifter: Casemiro vill att Guimarães efterträder honom
Han har mindre än ett halvår kvar på kontraktet – och kommer därefter att lämna Manchester United.
Då vill Casemiro se att hans landsman Bruno Guimarães ersätter honom.
Det rapporterar spanska AS.
Casemiro gör just nu sina sista månader som spelare i Manchester United. Efter säsongen kommer mittfältaren att lämna den engelska storklubben, detta i samband med att hans kontrakt löper ut.
Nu har brassen själv pekat ut vem han tycker borde ersätta honom, enligt spanska AS.
I hans tycke bör Newcastle-kaptenen och landsmannen Bruno Guimarães axla rollen som mittfältare i ”The Red Devils” efter sommarens transferfönster.
Enligt tidigare uppgifter har Manchester United stakat ut två tänkbara alternativ på mittfältspositionen, i form av Elliot Anderson från Nottingham och Sandro Tonali från nyss nämnda Newcastle.
Bruno Guimarães har spelat för ”The Magpies” sedan vintern 2022 och står totalt sett noterad för spel i 189 matcher där han har gjort 31 mål och 31 assist.
