Uppgifter: Ceballos kan lämna Real Madrid

Dani Ceballos kan lämna Real Madrid.

För att återvända till Real Betis.

Dani Ceballos anslöt till Real Madrid sommaren 2017 och har haft svårt att slå sig in i laget. 29-åringen har under en längre tid ryktats bort från klubben. Och nu kommer nya uppgifter.

Spanska tidningen Marca skriver att Real Betis gör ett nytt försök att värva tillbaka Ceballos. Real Betis ska enligt uppgifterna vara mycket intresserade – samtidigt som spelaren själv vill återvända.

Ceballos har spelat 22 tävlingsmatcher den här säsongen, varav endast sju från start. Kontraktet sträcker sig till 2027.