Det återstår endast dagar av det svenska transferfönstret.

Då kan Hammarby tappa en av sina viktigaste spelare.

Detta i form av Sebastian Tounekti – som Celtic uppges ha lagt ett bud på.

Foto: Bildbyrån.

Sedan Sebastian Tounekti värvades till Hammarby från Haugesund har norrmannen gjort två mål och fem assist i Bajen-tröjan.

Hans starka prestationer på planen verkar också ha lett till ett stort utländskt intresse. Detta då Expressen rapporterar att det finns konkreta bud för Hammarby att ta ställning till.

Ett av dessa bud uppges ha kommit från den skotska giganten Celtic. Uppgifterna gör gällande att Hammarby och Celtic just nu förhandlar om en övergångssumma, då den grönvita Stockholmsklubben inte är nöjda med skottarnas bud.

Det nuvarande budet uppges ligga på tre miljoner euro, eller 33 miljoner kronor, men Bajen kräver minst det dubbla för att ens överväga en affär.

Därför återstår det att se om Tounekti flyttar på sig redan under sommarens transferfönster.

Med Hammarby har Sebastian Tounekti kontrakt till och med slutet av 2029.