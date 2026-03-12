Uppgifter: Chelsea följer Calafioris situation noggrant

Riccardo Calafiori har haft svårt att ta en ordinarie plats i Arsenal.

Nu uppges Chelsea följa situationen kring den italienske försvararen.

Foto: Bildbyrån



Riccardo Calafiori värvades från Bologna efter starka prestationer i Serie A och sågs som en framtidsspelare i Mikel Artetas lagbygge i Arsenal.

Men speltiden har varit begränsad. Enligt Football Italia följer nu Chelsea utvecklingen noggrant.

Bakgrunden är att Calafiori uppges vara missnöjd med sin begränsade speltid på Emirates Stadium.

Calafiori har kontrakt med Arsenal till sommaren 2029.