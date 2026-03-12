Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Chelsea följer Calafioris situation noggrant

Moa Jansson
Webbredaktör
Riccardo Calafiori har haft svårt att ta en ordinarie plats i Arsenal.
Nu uppges Chelsea följa situationen kring den italienske försvararen.

Foto: Bildbyrån


Riccardo Calafiori värvades från Bologna efter starka prestationer i Serie A och sågs som en framtidsspelare i Mikel Artetas lagbygge i Arsenal.

Men speltiden har varit begränsad. Enligt Football Italia följer nu Chelsea utvecklingen noggrant.

Bakgrunden är att Calafiori uppges vara missnöjd med sin begränsade speltid på Emirates Stadium.

Calafiori har kontrakt med Arsenal  till sommaren 2029.

