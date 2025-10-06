Uppgifter: Chelsea förbereder monsterbud på Semenyo

Antoine Semenyo gör succé i Bournemouth.

Nu vill Chelsea köpa honom för 90 miljoner euro.

Det rapporterar sajten Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Sex mål och tre assist på sju matcher i Premier League för Antoine Semenyo. Nu har succén uppmärksammats av den engelska giganten Chelsea.

Enligt sajten Fichajes har Londonklubben fått upp ögonen för Bournemouth-stjärnan och är redo att lägga ett jättebud för att kunna värva honom.

Fichajes uppger att Chelsea förbereder att lägga 90 miljoner euro, motsvarande ungefär 988 miljoner kronor på Semenyo.

Antoine Smeenyo anslöt till Bournemouth från Bristol City i januari 2023. Den offensive pjäsen har hittills gjort 28 mål och 13 assist på 97 tävlingsmatcher för ”The Cherries”.