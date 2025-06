Uppgifter: Chelsea går för Mike Maignan

Efter fyra år i den rödsvarta Milano-klubben kan Mike Maignan ha gjort sin sista match.

Detta då han ser ut att vara på väg till England.

Enligt Fabrizio Romano vill Chelsea värva den 29-årige burväktaren.

Det var under sommaren 2021 som Mike Maignan, 29, lämnade LOSC Lille för spel i AC Milan.



Sedan dess har han gjort sig given mellan stolparna på San Siro i vad som har blivit 163 matcher.



Nu kan dock fransmannens tid i Milano-klubben vara över.



Detta då Chelsea letar efter en ny burväktare då man inte anser att en målvaktsuppsättning med Robert Sanchez och Filip Jørgensen håller måttet.



Således är ”The Blues” ute efter Maignan, som har kontrakt med Milan fram till nästa sommar.



Denna säsong vaktade målvakten buren i Serie A vid 37 tillfällen av 38 möjliga.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea approach AC Milan to sign Mike Maignan as new goalkeeper.

Mike Maignan has still not signed new contract at the club and Chelsea are now aware of the situation.

He’s always been high on Chelsea list with clubs in talks, decision up to Milan. pic.twitter.com/hrgd7xNpbH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025