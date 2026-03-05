Uppgifter: Chelsea leder jakten på Morgan Rogers

Morgan Rogers fortsätter att imponera i Aston Villa.

Nu uppges Chelsea ligga bäst till för att värva 23-åringen.

Foto: Bildbyrån



Morgan Rogers fick sitt stora genombrott i Aston Villa förra säsongen med åtta mål och tio assist i Premier League. Den här säsongen har den offensive mittfältaren följt upp det med åtta mål och fem assist på 29 matcher.

23-åringen har länge kopplats ihop med en flytt, där klubbar som Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham och PSG varit intresserade.

Enligt Football Insider är det dock Chelsea som just nu har störst chans att värva engelsmannen om Aston Villa skulle sälja.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Villa kräver omkring 80 miljoner pund för Rogers, vars kontrakt sträcker sig till sommaren 2031.