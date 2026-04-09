Uppgifter: Chelsea och Ajax ute efter AIK:s succéman

Zadok Yohanna tog allsvenskan med storm i premiären.

Nu följs han av både Chelsea och Ajax.

Det rapporterar sajten Score Nigeria.

Nicken i ribban ledde fram till att Ibrahim Cissé kunde dundra in AIK:s ledningsmål mot Halmstads BK och den individuella aktionen fram till 2-1 innebar att Zadok Yohanna, så gott som på egen hand, säkrade tre poäng för ”Gnaget” i den allsvenska premiären.

Efter söndagens match på Strawberry arena har AIK:s 18-årige talang hyllats till skyarna och dragit till sig stor uppmärksamhet. Så även från andra klubbar.

Lyssnar man till sajten Score Nigeria, samt Fotbollskanalen Headlines, har två storklubbar börjat följa AIK:s kantspringare. Det handlar om Premier League-klubben Chelsea FC samt nederländska Ajax.

När det kommer till prislapp hävdar den nigerianska sajten att de svartgula kräver 15 miljoner euro, eller 163 miljoner kronor, för att släppa stjärnskottet och skriver att andra klubbar också är intresserade.

Zadok Yohanna har spelat tolv tävlingsmatcher för AIK i vilka det har blivit fyra mål och två assist.